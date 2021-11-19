Комздрав считает недопустимым отстранение от работы не привитых переболевших сотрудников

Комитет по здравоохранению считает недопустимым отстранение от работы переболевших в последние полгода коронавирусом сотрудников за отказ от прививки. Об этом 19 ноября сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу комздрава Петербурга Дмитрия Лисовца.

«В настоящее время указано в методических рекомендациях, что повторная вакцинация осуществляется через полгода. Естественно, работодатель не имеет никакого права требовать от работника, чтобы тот вакцинировался раньше данного срока. Поэтому, естественно, если необходим, чтобы убедить работодателя, какой-то документ, то им может являться медотвод, который выдается врачебной комиссией», — высказался глава комздрава во время пресс-конференции.

Лисовец уверен, что у переболевших сотрудников не возникнет проблем с получением медотвода.

«Никто из медицинских работников, уверен в этом, не будет поступать иначе. Он, естественно, будет руководствоваться инструкцией к лекарственному препарату и методическими рекомендациями», — подытожил руководитель.