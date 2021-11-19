В Петербург до конца неделю поступят 250 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

До конца недели в Петербург придет поставка 250 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом 19 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Скорую поставку российского однокомпонентного препарата подтвердил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец во время прошедшей пресс-конференции.

Ранее стало известно, что привившиеся «Спутником Лайт» граждане смогут получить QR-код о вакцинации не ранее, чем через 21 день после проведенной процедуры.