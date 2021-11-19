Во Всеволожске медведице Маше отремонтировали дом

Во Всеволожском районе Петербурга после проверки Росприроднадзора бурой медведице по кличке Маша улучшили жилищные условия. Об этом 19 ноября сообщает ivbg.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Медведицу обнаружили в марте этого года в ходе проверки специалисты Росприроднадзора. Животное содержалось в недопустимых условиях: вольер не защищал медведицу от снега и дождя, не было воды, а также сертификата о прививках и паспорта.

В результате проверки животное было привито, а вольер отремонтирован. В нем медведице установили поилку. Сотрудники продолжат пристально наблюдать за ее судьбой и совершать внеплановые проверки.