В Петербурге отказались от идеи выдавать QR-коды по тесту на антитела

Власти Петербурга не планируют организовывать выдачу QR-кодов по результатам пройденного теста на антитела на уровне субъекта. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Нет, мы не планируем выдавать. Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение Минздрава или правительства РФ, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Ну а пока на уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным», — заявил в ходе пресс-конференции председатель комздрава.