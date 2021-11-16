Жители Петербурга выступают против QR-кодов в фитнес-центрах

Петербуржцы завалили фитнес-клубы жалобами на отказ пускать клиентов без QR-кодов. Об этом 16 ноября сообщает «ДП» со ссылкой на представителя Ассоциации операторов фитнес–индустрии в Петербурге Наталью Борулько.

Разгневанные клиенты требуют объяснить, на каком основании им отказывают в предоставлении услуг, по причине отсутствия у них справки о пройденной вакцинации.

В настоящее время руководство фитнес-центров следует постановлению городского правительства. Однако, чтобы корректно ответить на претензии со стороны клиентов, им приходится обращаться за помощью к юристам.