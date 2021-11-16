В Петербурге впервые с октября снизилось число пациентов с коронавирусом в реанимациях

Впервые с октября в Петербурге снизилось число пациентов с коронавирусом, лежащих в реанимации. Об этом 16 ноября говорится в эпидемиологической справке, опубликованной городской администрацией.

Число пациентов, находящихся в реанимации снизилось до 686 человек. С конца октября этот показатель не опускался ниже 700 человек. Количество госпитализаций при этом также сократилось до 242. Днем ранее сообщалось о 284 поступивших пациентах.

Коронавирусные стационары работают на базе 18 городских медицинских учреждений. На сегодняшний день в них находятся 7,4 тыс. человек. Амбулаторно лечатся более 39,1 тыс. Петербуржцев.