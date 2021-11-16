Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург вернул себе первое место по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За прошлые сутки в Северной столице коронавирус подтвердился у 3 131 человека, тогда как днем ранее его выявили у 2 968. В Москве за прошедшие 24 часа заболели 2 606 человек, что оставляет столицу позади Петербурга.

Всего по стране зафиксировано 36 818 новых случаев заболевания. Скончались — 1 240 россиян. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 257 837 человек, из которых 25 187 в Петербурге.