Петербуржцы заметили над парком 300-летия северное сияние

В Приморском районе Петербурга над парком 300-летия было замечено северное сияние. Об этом сообщили петербургские пользователи социальной сети Instagram.

Северное сияние в черте города довольно редкое явление. Чаще всего его можно наблюдать в Ленинградской области. За городом наблюдающим не мешает яркая подсветка. Излюбленным местом, чтобы полюбоваться на природное явление, стал берег Ладожского озера.

В этот же раз сияние было настолько ярким, что его не смогла затмить даже подсветка «Лахта Центра».

«Как обычно, люди, которые должны заниматься прогнозами, промахнулись на один день, хорошо, что я смотрю на спутники, а не на прогнозы. Ну и невероятно повезло с небом», — рассказал один из счастливчиков.