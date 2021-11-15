В Петербурге не станут вводить QR-коды в общественном транспорте

Общественный транспорт Петербурга продолжит свою работу без QR-кодов. Об этом 15 ноября сообщается на портале кабмина.

Городское правительство в своем постановлении о QR-кодах упомянуло только общественные места, а также международный и междугородний транспорт. Так, чтобы совершить поездку на поезде или авиаперелет понадобится QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо справка о перенесенном коронавирусе.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге нестабильной. Ежедневно заболевание диагностируется у 3 тысяч горожан.