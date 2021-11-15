В Петербурге с 15 ноября в фитнесс-клубах и развлекательных заведениях вводят QR-коды

С 15 ноября в петербургских развлекательных заведениях, фитнесс-клубах, бассейнах и отделах ЗАГС начинает работать система QR-кодов. Об этом 15 ноября сообщает

С 1 декабря мера будет распространяться на кафе и ресторанов, за исключением производственных столовых и точек на вокзалах и в аэропортах. Граждане, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, смогут получить справку о пройденной процедуре в бумажном виде.

В настоящее время в Северной столице уже действуют ограничения на вход в музеях, театрах и гостиницах. Работа объектов общественного питания и развлекательных заведениях осуществляется до 23:00.