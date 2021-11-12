Темпам вакцинации в Петербурге угрожают грипп и новая волна COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что город может выйти на высокий уровень вакцинированных, в случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

«Мы создали достаточный запас вакцин как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня — способ защитить себя и близких от тяжёлой болезни, выработать коллективный иммунитет на предприятиях и в городе», — рассказал по итогам заседания оперативного штаба глава города.

Отмечается, что уже к концу 2021 года городская администрация планирует достичь уровня 90% коллективного иммунитета в трудовых коллективах.