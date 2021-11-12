В коронавирусном стационаре скончался привитый петербуржец

В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался вакцинированный мужчина. Об этом 12 ноября сообщает «Фонтанка».

Комитет по здравоохранению будет изучать обстоятельства кончины привитого петербуржца от COVID-19 по просьбе супруги погибшего. Отмечается, что мужчина на момент смерти не достиг 60-летнего возраста, а также не имел хронических заболеваний и вредных привычек.

Вакцинировались супруги в июле этого года, а в октября муж заболел коронавирусом и попал в больницу с 40% поражением легких и сатурацией на уровне 92%. Через четырнадцать дней он скончался.

В настоящий момент официальной причиной смерти называют тромбоз легочных артерий и двухсторонняя вирусная пневмония на фоне коронавирусной инфекции.