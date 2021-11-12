В Петербурге более 80% сотрудников Комтранса привиты от COVID-19

Петербургский Комитет по транспорту отчитался о вакцинации более 80% сотрудников. Об этом 12 ноября сообщили представители ведомства.

Работники транспортной отрасли и транспортной инфраструктуры проходят обязательную вакцинацию в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Петербурга.

По заявлениям Комтранса, ведомство уже прошло необходимый порог вакцинации в 80%. В настоящее время антитела имеют более 90% сотрудников.

Число заболевших сотрудников сократилось в три раза, что позволяет более безопасно предоставлять услуги пассажирских перевозок для горожан.