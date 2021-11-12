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В Петербурге число суточных госпитализаций пошло на спад

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© Фото: pixabay

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Заболеваемость в городе после нерабочих дней заметно сократилась.

За последние сутки в Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом. Об этом 12 ноября говорится в эпидемиологической справке Смольного. 

В Северной столице за прошедшие 24 часа в коронавирусные стационары поступили 390 новых пациентов. Днем ранее в больницы доставили 440 человек. 

В настоящее время на лечении в медицинских учреждениях находятся 7 707 петербуржцев. Еще 3 ноября их число составляло 7 973 человека. В реанимации лежат 707 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 363 пациентов. 

Снизилось и число горожан, проходящих лечение амбулаторно — до 40 783 человек. 9 ноября их было 41 417.

 

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