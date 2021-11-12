В Петербурге объявили об обязательной вакцинации горожан старше 60 лет

Петербургский Роспотребнадзор выпустил распоряжение об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Об этом 12 ноября сообщается в постановлении государственного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

Комитет по здравоохранению обязался обеспечить обязательную вакцинацию для петербуржцев старше 60 лет. Новый документ вносит правки в постановление №4 от 12 октября об обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников. Во вторник было принято решение отнести к данной категории лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

«Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информации о ходе вакцинирования ... еженедельно по вторникам до 17.00 за отчетную неделю», — сказано в опубликованном накануне постановлении.