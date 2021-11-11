В Петербурге за сутки установлен очередной рекорд по вакцинации от COVID-19

За прошедшие стуки в Петербурге был установлен новый рекорд по вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

«За минувшую среду в Петербурге привито 18 894 человека. Вместе со вторым компонентом и ревакцинацией всего сделано 29 062 инъекции», — заявили в комздраве.

Предыдущий рекорд был установлен 9 ноября. Тогда за день от COVID-19 привились 28,4 тыс. горожан. А днем ранее процедуру прошли 26,7 тысяч.

На сегодняшний день в городе первым компонентом вакцинированы 1,85 млн горожан, в их число не входят горожане привитые однокомпонентными препаратами.