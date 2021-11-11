Петербургу предоставили дополнительные 2 млрд рублей для лечения COVID-19

Петербургский бюджет получил дополнительные 2 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Смольного.
Выделенные средства будут распределены между городскими коронавирусными стационарами. Соглашение о поступлении межбюджетного трансферта подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. 2 млрд рублей поступили на счета медицинских организаций еще 9 ноября.
«Это позволит увеличить количество оплаченных случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС с 25352 до 39224 счетов», — привели подробности представители городских властей.