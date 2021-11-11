Менее 15% студентов СПбГУ вакцинированы от COVID-19

Студенты Петербургского государственного университета не торопиться вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом 11 ноября стало известно в ходе ректорского совещания.

Всего 15% студентов университета привились от COVID-19. В то время как преподавательский состав вакцинирован на 73,7%.

Больше всего привитых оказалось в Институте когнитивных исследований (36,4%), в котором учатся всего 22 студента. За ними следуют биологи, среди которых привиты 255 из 909.

Хуже всего дела обстоят среди студентов колледжей. Так, среди учащихся по направлению «Физическая культура» привиты всего 1,4%. Низкий уровень вакцинации там может быть связан с несовершеннолетним возрастом обучающихся.