За сутки в петербургские ковидные стационары доставили 440 человек

В Петербурге за прошедшие сутки в коронавирусные стационары госпитализированы 440 человек. Об этом 11 ноября сообщается в эпидемиологической справке Смольного.

За последние 24 часа в городе госпитализированы 440 человек с коронавирусом и пневмониями. Всего в настоящий момент в больницах находятся 7 818 больных, 712 из которых в реанимации, а 347 подключены в аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение проходят 41 225 человек.

Процедуру вакцинации за последние стуки прошли 12 959 петербуржцев, из них цикл закончили 11 836 человек.