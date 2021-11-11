Для непривитых пожилых петербуржцев введут дополнительные ограничения

Пожилым петербуржцам, которые не прошли процедуру вакцинации от COVID-19, могут ограничить доступ к ряду бытовых услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

Жителям Петербурга старше 60 лет, закончившим свою трудовую деятельность и не вакцинированным от коронавирусной инфекции, может быть отказано в предоставлении бытовых услуг. Кроме того, пожилых горожан не будут обслуживать в заведениях общепита.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг», — сообщают в ведомстве.