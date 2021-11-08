Минздрав сократил срок действия QR-кодов до полугода

Министерство здравоохранения приняло решение сократить срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса до полугода. Изменения случайно заметли пользователи сайта «Госуслуг». Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

С понедельника срок действия кода сократился с года до шести месяцев, в связи со вступлением приказа Минздрава об изменении формы сертификата о вакцинации против COVID-19.

Напомним, в настоящее время наблюдаются проблемы с записью на вакцинацию. Петербуржцам приходится стоять в живых очередях, чтобы успеть привиться в срок. Теперь к желающим прибавится еще большое число ранее вакцинированных горожан.