К концу локдауна в Петербурге выросло число амбулаторных пациентов с COVID-19

В Петербурге к концу локдауна заметно выросло число больных коронавирусом, проходящих лечение на дому. Об этом 7 ноября сообщается в эпидемиологической справке Смольного.

В настоящий момент амбулаторное лечение проходят 40 994 петербуржца, тогда как в первый день локдауна, 31 октября, их было 39 413.

7 797 коек занято в коронавирусных стационарах на сегодняшний день. В конце октября пациентов было немногим меньше — 7 782 человека. Сейчас госпитализация снизилась в связи с выходными. В субботу в больницы поступили 366 петербуржцев.