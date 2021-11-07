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К концу локдауна в Петербурге выросло число амбулаторных пациентов с COVID-19

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© Фото: pixabay

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В целом ситуация остается стабильной.

В Петербурге к концу локдауна заметно выросло число больных коронавирусом, проходящих лечение на дому. Об этом 7 ноября сообщается в эпидемиологической справке Смольного. 

В настоящий момент амбулаторное лечение проходят 40 994 петербуржца, тогда как в первый день локдауна, 31 октября, их было 39 413. 

7 797 коек занято в коронавирусных стационарах на сегодняшний день. В конце октября пациентов было немногим меньше — 7 782 человека. Сейчас госпитализация снизилась в связи с выходными. В субботу в больницы поступили 366 петербуржцев. 

 

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