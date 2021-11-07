В Петербурге резко сократилось число заболевших COVID-19

Суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге резко упало. Об этом 7 ноября сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки коронавирус в Северной столице выявили у двух с половиной тысяч человек, тогда как в предыдущие дни этот показатель не опускался ниже трех тысяч случаев.

Всего в России за последние 24 часа инфекция выявлена у 39 165 человек, у 8,1% при этом не наблюдалось симптоматики. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны.