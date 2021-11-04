В Петербурге за стуки от COVID-19 привились более 25 тысяч человек

В Петербурге от коронавируса за стуки вакцинировались 25 784 человек. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Первый компонент препарата от COVID-19 днем ранее получили 18 230 человек. Всего же 2 ноября было сделано 24 804 инъекции.

Северная столица продолжает наращивать темпы вакцинации за счет введения QR-кодов и нерабочих дней.