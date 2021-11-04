В ходе «масочного» рейда, пассажирам электрички на Гатчину грозят штрафы

В пригородной электричке из Петербурга в Гатчину прошел «масочный» рейд, в ходе которого пассажирам, нарушающим коронавирусное постановление, были составлены протоколы. Об этом 4 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Проверка была проведена не только в поезде с конечной станцией «Сиверская», но и на вокзале Гатчины. Привлечены к административной ответсвенности были пассажиры не надевшие маски, а с людьми не посчитавшими нужным надеть ее полностью на органы дыхания, провели профилактическую беседу.

Нарушители могут решением суда получить штраф до 30 тысяч рублей.