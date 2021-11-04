Автомобиль сбил пешехода прямо у Казанского собора

В Центральном районе Петербурга водитель «Мазды» совершил наезд пешехода прямо у Казанского собора. Об этом 4 ноября сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел около восьми часов вечера накануне у дома №2 по Казанской улице. Свидетели ДТП сообщили в полицию, что автомобиль «Мазда» черного цвета сбил мужчину напротив собора, после чего водитель вышел из салона и разбил нос и без того пострадавшему участнику аварии.

На место прибыла машина скорой, которая увезла мужчину с переломом носа и другими травмами, полученными в результате столкновения, в одну из ближайших городских больниц. К этому моменту агрессивный автомобилист успел покинул место происшествия.