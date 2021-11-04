Петербуржцев просят для вакцинации от COVID-19 выбирать поликлиники вместо ТЦ

Жителям Петербурга рассказали, почему для вакцинации от коронавируса лучше выбирать поликлиники вместо торговых центров. Об этом 4 ноября сообщает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Глава комздрава уточнил, что пункты вакцинации в ТЦ являются дополнительным, и не обладают необходимыми мощностями для массовой вакцинации, как в медицинские учреждения. Кроме того, в общественных местах выше шанс заразиться.

«В ТЦ мы разворачивали пункты для того, чтобы люди использовали их по пути на работу, например. Но теперь пункты вакцинации в ТЦ используются чуть ли не как основной пункт вакцинации, а это не совсем правильно», — рассказал Лисовец.