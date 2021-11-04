Власти Петербурга назвали главным условием смягчения ограничений 80% вакцинированных горожан

В Смольном планируют смягчить антикоронавирусные меры, после вакцинации 80% петербуржцев. Об этом сообщает глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Сейчас в городе, несмотря на введение жестких мер по противодействию распространения инфекции, число заболевших продолжает расти.

«Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», — рассказал глава комздрава.

Достичь показателя в 80% необходимо до конца этого года, пока еще действуют сертификаты первой волны вакцинированных.