Власти Петербурга обсуждают возможность продления нерабочих дней

В Смольном продолжаются обсуждения возможного продления нерабочих дней в Петербурге после 7 ноября. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Городская администрация также планирует скорректировать уже установленные COVID-ограничения.
В минувший вторник чиновники обсудили введение ряда инициатив, которые позволят городу сдерживать рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом в Петербурге с большой вероятностью продолжат действовать QR-коды в общественных заведениях. Перевести же на дистанционную работу в обязательном порядке предлагают исключительно бюджетников и госслужащих. Для остальных работодателей продление нерабочих дней будет иметь исключительно рекомендательный характер.