Ленобласть не собирается продлять нерабочие дни

Власти Ленинградской области не планируют продлевать после 7 ноября нерабочие дни. Об этом 3 ноября сообщает ivbg.ru со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Он рассказал, что область уже 8 ноября вернется к привычному ритму жизни. Соответствующее решение уже приняли региональные власти. При этом не будут вводиться жесткие антикоронавирусные меры.

За прошлые сутки в регионе коронавирус диагностирован у 384 человек. Это всего на три случая меньше, чем за предыдущий день. Самое больше число заразившихся зафиксировано в Тихвине (26) и Киришах (22). Меньше всего случаев в Выборге (10).