В Петербурге суточная госпитализация держится на высоком уровне

В коронавирусные стационары Петербурга ежедневно госпитализируются по 500 человек. Об этом 3 ноября сообщается в эпидемиологической справке.

За прошлые стуки в городские больницы поступили 507 новых пациентов. В настоящее время в коронавирусных стационарах находятся на лечении 7 973 человека. Из них 745 в палатах реанимации, а 365 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 8 785 петербуржцев лечатся на дому.

Вакцинировали за последние 24 часа 16 200 человек. Вторую этап завершили 6 055.