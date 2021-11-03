Петербуржцы высказались о возможном продлении локдауна

Жители Петербурга рассказали, как отнесутся к возможному продлению локдауна. Об этом 3 ноября пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Мнения горожан как обычно разделились. Одни оказались не против посидеть еще неделю дома, другие же категорически не согласны с таким положением дел.

Уже сейчас известно, что в Смольном вовсю обсуждают возможное продление нерабочих дней с 8 ноября для бюджетников. Для остальных распоряжение будет носить исключительно рекомендательный характер.

С 8 ноября школьники также могут быть переведены на дистанционное обучение.