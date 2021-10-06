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Как лечить постковидный синдром с помощью хобби

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© Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

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Среди советов японского нейроученого Рюты Кавашима нет ничего сверхъестественного

Все чаще ученые говорят о постковидном синдроме, одним из наиболее заметных проявления которого является ухудшние памяти. Все дело в том, что вирус кроме легких атакует также нервную систему и мозг, что вызывает рассеянность, заторможенность и трудности в запоминании у 20-75% переболевших.

Среди советов японского нейроученого, специалиста по томографии мозга Рюты Кавашима нет ничего из того, что не мог бы делать любой человек.

Например, Кавашима советует делать что-то руками, поскольку любое хобби развивает мышление и память человека. Можно купить ткань в mytextile.ru и шить, можно вязать, рисовать, готовить, мастерить, играть на музыкальном инструменте. Полезно менять традиционную руку на противоположную при выполнении простейших действий.

Еще ученый советует всегда вспоминать вчерашний день, читать вслух и учить стихи, считать в уме, побольше общаться с самыми разными людьми, делать упражнения и соблюдать диету. Вообще ЗОЖ очень много значит для восстанавливающихся от коронавируса людей.

 

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