Роспотребнадзор счел не нужным вводить коронавирусные ограничения в школах

В школах не требуется вводить ограничительные меры, которые связаны с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает "МК в Калининграде" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В обращении ведомства говорится, что перед предстоящим эпидемиологическим сезоном 2022-2023 годов не требуется возобновление ограничительных мер, которые бы противодействовали распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге пассажиры железной дороги рассказали об гигантских очередях на выходе из Финляндского вокзала. Железнодорожники для борьбы с безбилетниками ввели ограничение на выход. Теперь, преодолеть турникет можно только с помощью проездного билета. Многих возмутило такое нововведение в связи с распространением СOVID-19.