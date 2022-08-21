За сутки в Петербурге выявили 4,4 тысячи новых случаев коронавируса

В Петербурге за минувшие сутки выявили 4407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

За 24 часа в городе выздоровели 2173 горожанина. Госпитализация в медицинские учреждения потребовалась 146 петербуржцам, а 14 человек не справились с коронавирусом и его последствиями.

Петербург попал на вторую строчку в суточном рейтинге заболеваемости среди других регионов России, уступив место лишь Москве. В столице было зафиксировано более 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего по стране инфекцию зафиксировали у 39 669 человек. От последствий болезни скончались 64 россиянина за сутки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что два новых препарата появились в списке рекомендаций по лечению коронавируса. Также в этом документе содержится информация о вакцинах, которые доступны на территории РФ.