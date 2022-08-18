Два новых препарата появились в списке рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению коронавируса. Два новых пунктов появилось в списке лекарственных препаратов. Об этом сообщает "МК Великий Новгород".

В списке рекомендаций по лечению коронавируса появились два медицинских средства - "Ингавирин" и препарат под названием "Скайвира" или "Миробивир". Такая информация была опубликована на сайте министерства здравоохранения России.

Кроме того, в этом документе содержится информация о вакцинах, которые доступны на территории РФ. Кроме того, был дополнен раздел об особенностях при лечении и вакцинации людей с психическими расстройствами и сахарным диабетом.