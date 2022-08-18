Врач объяснил, какие заболевания легко спутать с коронавирусом у детей

Врач отделения детской скорой помощи при ДГП29 Дмитрий Молодой рассказал, чем чаще всего болеют несовершеннолетние в летний период и как определить коронавирус у ребенка. Об этом сообщает "МК в Питере".

По словам медика, в летнее время традиционно наблюдается спад заболеваемости у детей, поскольку они уезжают из города. В каникулы несовершеннолетние страдают от кишечных инфекций и респираторных болезней. Он отметил, что не появилось значительное количество детей, которые переносят заболевания в тяжелой форме. Так, дети действительно переносят ковид легко, по сравнению со взрослыми. За весь период тяжелые случаи можно пересчитать по пальцам.

Чаще всего осложенения у детей идут на сердечно-сосудистую систему. Для юных пациентов при этом не характерна длительная потеря вкуса и обоняния.

Врач уточнил, что коронавирусная инфекция может маскироваться под острую хирургическую патологию.