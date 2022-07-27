Отказ КГИОП сделать медсанчасть на Одоевского памятником признали в суде незаконным

Петербургский суд признал незаконным отказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры признать памятников медсанчасть на Васильевском острове памятников. Об этом сообщает NSP со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

Ранее ведомство отказалось признать здание медсанчасти на улице Одоевского памятником из-за чего возник риск, что его могут снести. Куйбышевский районный суд вынес определение о принятии мер по предварительной защите объекта по иску активистов, а Городской суд Петербурга отменил распоряжение об отказе.

Здание медсанчасти в итоге останется в перечне выявленных объектов культурного наследия.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в университете МЧС установили памятную табличку генералу Зиничеву.