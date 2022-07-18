Опытный образец для лечения рака создали при поддержке ИК «Евроинвест» Андрея Березина

При поддержке Андрея Березина, совладельца инвестиционной компании «Евроинвест», ученые сделали серьезные шаги в изучении способов борьбы с раком. Они создали опытный образец аппарата для интраоперационного лечения рака легких.

Интраоперационная терапия, во время которой также применяется мягкое рентгеновское излучение, осуществляется в процессе операции. Визуально ее контролирует хирург. На данный момент, как рассказывает Березин, проводятся конструкторские консультации. Специалисты уже начали подготовку необходимых документов, которые позволят обеспечить серийное производство устройства.

«Часть комплектующих для аппарата импортная, но, наверное, мы сможем привезти их в Петербург», — отмечает Березин.

Помимо этого, особого внимания заслуживает и другая разработка, в которую инвестирует компания, — рентгеновские аппараты для обнаружения больных раком тканей и поверхностей. В скором времени устройство также будет подготовлено к серийному производству.