Новый вариант омикрона ВА.5 впервые обнаружили в России

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5 впервые выявили на территории России. Об этом сообщает ALLNW со ссылкой на главу Роспотребнадзора РФ Анну Попову.

По ее словам, в стране зарегистрированы два случая ВА.5. Она отметила, что за последнюю неделю сотрудники ведомства нашли в целом четыре новых варианта омикрона на территории России. Жва варианта ВА.5 и два варианта ВА.4. Три из них завезли из других стран, а еще один случай находится на стадии определения эпиданализа.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас российские профильные структуры ведут подготовку к тому, что распространение этих вариантов вируса могут быть более интенсивными, чем прошлые версии. Но она заверила, что накопленный опыт за пандемию коронавируса поможет понять, какие именно меры необходимо предпринять.