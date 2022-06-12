За сутки в Петербурге более 200 новых случаев коронавируса

В Петербурге за минувшие сутки выявили 206 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В больницу с ковидом попали 59 человек (накануне 72), а оправились после болезни 76 человек против 226 накануне. За прошдшие 24 часа также от последствий коронавируса скончались 10 человек.

Всего по России зарегистрировано 3 403 случая ковида. В больницу угодили 819 человек, скончались 65, а выздоровели 3 480 человек.

Первое место по заболеваемости досталось Москве с 217 случаями коронавируса, а Московской области второе (219 случаев). Петербурге же оказался на третьем месте.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге ранее выявили более 200 новых случаев коронавируса. Госпитализация была нужна 73 местным жителям с ковидом, еще 12 скончались от вируса и осложнений.