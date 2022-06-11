В Петербурге за сутки выявили более 200 новых случаев коронавируса

В Петербурге за минувшие сутки выявили 214 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки выздоровели 226 горожан. Госпитализация была нужна 73 местным жителям с ковидом, еще 12 скончались от вируса и осложнений.

Стоит отметить, что Петербург второй день подряд держится на третьей строчке коронавирусного рейтинга среди российских регионов. Северную столицу обогнали Москву и область. Всего в России за сутки выявлено 3627 новых больных, а от коронавируса умерли 72 человека по стране.

Суточная заболеваемость в Северной столице практически не изменилась. Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в пятницу, 10 июня, за сутки в Петербурге диагностировали 217 случаев коронавируса. За сутки от коронавируса и его последствий скончались 10 петербуржцев.