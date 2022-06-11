До +25 градусов потеплеет в Петербурге в субботу

Петербург останется в узкой полосе повышенного атмосферного давления в субботу, 11 июня. Небольшие дожди местами пройдут при переменной облачности. Но они не будут препятствовать солнечным лучам прогревать воздух. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в этот день столбики термометров покажут от плюс 23 до 25 градусов, а в Ленинградской области может потеплеть и до 26 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление незначительно поменяется и будет чуть выше нормы.

В воскресенье, 12 июня, в Северной столице станет прохладнее - снова пойдут дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе стартует купальный сезон.