Петербург снова стал первым по суточному приросту коронавирусных больных

Петербург снова стал лидером по количеству заболевших за сутки. За минувшие сутки в городе выявили 251 больного инфекцией, накануне было 242. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Еще девять жертв попали в смертельную статистику, а выздоровели 373 человека. Петербург остается лидером антирейтинга по заболеваемости коронавирусом в России. На втором месте находится Москва, где за последние 24 часа зарегистрировали 167 новых заболевших. Третье место занимает Волгоградская область с 127 заболевшими.

Всего по стране за минувшие сутки выявили 3259 COVID-случаев, зафиксировано 73 летальных исхода, а госпитализировано 1866 человек.