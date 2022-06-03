Петербург вновь стал лидером по числу заболевших ковидом

За минувшие сутки в России официально подтвердили 4 188 новых случаев заражения коронавирусом. Петербург снова стал лидером по числу заболевших. В городе зафиксировано более трех сотен за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Северной столице было выявлено 302 заразившихся коронавирусом, что стало наивысшим показателем по стране. Всего в РФ за сутки было госпитализировано 2 093 человека, что на 6,5 процента больше, чем сутки назад. В Петербурге 111 пациентов попали в больнице с ковидом.

По стране за 24 часа подтверждено 78 летальных исходов от инфекции, а в Петербурге смертельную статистику пополнили еще 11 случаев.