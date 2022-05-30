В Петербурге за сутки 253 новых случая коронавируса

3 801 новый случай коронавируса подтвержден в России за сутки. Петербург снова лидирует по числу вновь заболевших стране.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за минувшие 24 часа в Северной столице выявили 253 новых случая коронавируса. Это наивысший показатель по стране. В российских городах госпитализировано почти 900 пациентов, а в Петербурге - 36. В связи с выздоровлением выписано 4 019 россиян, среди них 65 петербуржцев.

При этом по стране за сутки подтвердили 74 летальных исхода от коронавируса. В Петербурге зафиксировали 11 смертельных случаев.