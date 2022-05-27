В Ленинградской области отменили обязательное ношение масок

В Ленинградской области последовали примеру Петербурга и отменили масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты с 27 мая в регионе носит рекомендательный характер.
Постановление об этом сегодня подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фразой "Ушла эпоха" это событие сопроводили в пресс-службе админстрации региона.
При этом негласно правило ношения масок еще действует. Сознательным гражданам, у которых признаки недомогания или простуды, стоит сохранить привычку носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить от распространения инфекции себя и окружающих.