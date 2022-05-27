За сутки в Петербурге более 300 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано 4 619 новых случаев заражения коронавирусом. Количество новых инфицированных почти одинаковое в Петербурге и Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Петербурге число новых случаев заражения за сутки составило 317, а днем ранее было 293. В Москве 319 заболевших. В Северной столице госпитализировано 115 новых пациентов, а в целом по стране 1972 человека. Кроме того, выздоровели 344 петербуржца, а по стране в связи с выздоровлением выписали более 6 тысяч человек.

Также в городе на Неве подтвердили 11 летальнызх случаев от ковида, а по России летальная статистика пополнилась 84 умершими.