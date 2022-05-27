Из-за просадки напряжения закрывали станцию «Проспект Большевиков»

Временно закрыли на вход для пассажиров станцию метро "Проспект Большевиков" в Петербурге. Причиной назвали технические неполадки. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

На вход для пассажиров станция заркылась в 11:21 сегодня, 27 мая. Посадка напряжения стала причиной закрытия. Нарушения были устранены несколько минут спустя. Сейчас работа станции продолжается в обычном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что похожие проблемы случились на станции метро "Московская". Там пришлось ввести ограничени на вход из-за неисправного эскалатора.