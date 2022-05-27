Смольный в третий раз попробует отрегулировать деятельность гидов

Независимых гидов в Петербурге снова внесут в реестр, на этот раз в федеральный. Для Смольного это уже третья попытка за 15 лет отрегулировать деятельность культурных провожатых.

Как собщает Neva.Today, с 1 июля вступят в силу поправки в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В соответствии с ним гиды должны проходить аттестацию с последующим попаданием данных в единый реестр.

С 1 июля 2022 года вступят в силу поправки в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в соответствии с которым экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-переводчикам необходимо проходить обязательную аттестацию с последующим занесением их данных в единый реестр Ростуризма.

Стоит отметить, что это уже треться попытка Смольного аккредитовать независимых экскурсоводов. По словам гида-переводчика Юрия Нежинского, первая попытка аккредитовать всех гидов города была предпринята в 2003 году, чтобы облегчить работу госорганов. Вторая попытка была в 2008 году, когда в Северной столице работала "Ассоциация гидов и переводчиков". Организация была очень активной и предлагала отменить лицензирование в музеях. В итоге лицензирование оставили, а к нему добавили добровольно-обязательную аккредитацию.

Сейчас по системе городской аккредитации разрешение помогает получить «Городское туристско-информационное бюро». С 1 июля 2022 года их сертификаты будут действовать максимум до 2024 года.